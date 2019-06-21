體操亞錦賽》要命失誤！「鞍馬王子」李智凱鞍馬落馬無緣獎牌

李智凱。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣「鞍馬王子」李智凱今日在2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽鞍馬單項決賽，不慎出現落馬失誤，最終只拿14.000分，只排名第6，無緣拿到獎牌，他也難掩失望神情。

李智凱在2017年台北世大運拿到金牌後，去年雅加達亞運又寫下歷史性一刻，於鞍馬再度為台灣進帳首面亞運體操金牌，並在2020年東京奧運積分賽期間，於世界盃巡迴賽德國科特布斯、澳洲墨爾本及卡達杜哈進帳3面鞍馬金牌，證明其鞍馬王子地位。

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李智凱這次資格賽祭出難度6.200分套路，執行分高達8.833，以總分15.033分，挾著第1名晉級決賽，且也是決賽8強唯一逾15分。不過，李智凱疑似右肩膀出現不適，而決賽排在第4位登場，這次難度維持在6.200分，也不慎出現嚴重失誤落馬，最終只拿到14.000分，最終只排在第6，無緣獎牌。至於資格賽排第6的約旦選手艾哈邁德以14.900分摘金。

此外，李智凱今日率先於地板決賽打頭陣上場，獲得14.267分，同樣排名第5名，該項目由中國好手楊家興以14.533分摘金。李智凱亞錦賽全部結束，他下站將瞄準7月拿坡里世大運挑戰鞍馬2連霸以及拚搶地板項目金牌，屆時全能賽也可望上陣，持續為10月德國世錦賽備戰。

至於台灣女將方可晴於跳馬決賽登場，兩跳分別拿到13.400分、12.700分，以13.050分，拿到第6名。

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