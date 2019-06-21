棒球》U12世界盃7/26開打 亞太棒球村全新亮相

U12世界盃台灣隊亮相。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年第5屆U12世界盃棒球賽，7月26日至8月4日將於全新落成的台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）舉行，總計12隊參賽，首屆台灣奪冠，接下來美國締造三連霸，台南市長黃偉哲喊話，「小國手壓力不要太大，只要冠軍就好!」

今年U12台灣隊由桃園市取得組訓權，中平少棒教頭李國強擔任總教練，龜山少棒黃天賜任隊長，集結全國18名菁英球員，目標搶下冠軍；首屆台灣奪冠，接下來3屆都不敵美國屈居亞軍。

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這屆台灣與日本、古巴、捷克、南非和斐濟分在A組，美國、南韓、墨西哥、澳洲、委內瑞拉和義大利同分在B組。7月26日開幕台灣首戰將對古巴，27日對南非、28日對日本、29日對捷克、30日對斐濟，各組取前3名晉級，8月1日起展開超級循環賽，8月4日進行冠軍戰。

台灣隊總教練李國強表示，近3屆沒奪冠，代表我們還有進步空間，希望小球員要有自信，上場盡力表現自己，成績交給教練，「不要想太多，第一名就好。」

目前台灣隊已集訓兩天，李國強認為球員技術沒問題，重點在加強心理素質和抗壓力，他點名黃天賜、葉弘仁和江庭毅夠成熟，可以跳出來帶領全隊。

U12世界盃台灣隊亮相。（記者羅志朋攝）

U12世界盃台灣隊亮相，左起林華韋、台灣隊總教練李國強、隊長黃天賜、台南市長黃偉哲。（記者羅志朋攝）



林華韋授旗給李國強。（記者羅志朋攝）

U12世界盃宣傳大使皮卡丘。（記者羅志朋攝）

林華韋授旗給李國強。（記者羅志朋攝）

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