日職》陽岱鋼坐滿板凳 巨人遭軟銀逆轉

陽岱鋼今天沒有上場。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕跨聯盟交流賽戰績分居前兩名的軟銀鷹和讀賣巨人，今天起在東京巨蛋展開三連戰，軟銀靠著代打福田秀平的逆轉滿貫砲，以及松田宣浩的兩分彈，最後以8：3贏球。台灣好手陽岱鋼今坐滿板凳，沒有出賽。

軟銀此戰推出王牌千賀滉大，他今控球不穩，局局都讓對手上壘，第3局被巨人老將阿部慎之助敲帶有1分點安打，第5局丸佳浩敲陽春彈。前5局打完軟銀以0：2落後。

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第6局軟銀大反攻，上林誠知先敲陽春砲，2出局後，洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）、賈西亞爾（Yurisbel Gracial）連續安打，松田宣浩選到保送，軟銀攻占滿壘。巨人先發梅賽德斯（Cristopher Mercedes）這時退場，由宮國椋丞後援，軟銀打者甲斐拓也擺出突襲短打、並跑出帶有1分打點的內野安打，追平戰局。

巨人這時再換森福允彥後援，軟銀代打福田秀平轟出滿貫彈，助球隊單局灌6分逆轉。第8局松田宣浩再補上一發兩分彈，而巨人只在8局下追回1分，終場軟銀以8：3獲勝。

陽岱鋼今坐滿板凳沒有上場，前一次先發出賽已經是6月13日對西武獅，本週都是在比賽後半段才替補上場。

千賀滉大今投6局用132球，被敲7安包含1轟失掉2分，防禦率升至1.96，送出1次三振，另有4次保送，獲得本季第7勝。

巨人洋投梅賽德斯帳面上投5.2局被敲6安包含1轟，失掉3分，吞本季第4敗；此外，巨人隊長坂本勇人此戰單場吞5K，是巨人軍史上第4人。

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