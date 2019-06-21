NBA》名將二世從前五大熱淪為二輪秀 創史上最慘紀錄

波爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA前球員波爾（Manute Bol）的兒子波爾（Bol Bol）在今天以第44順位被金塊隊選中，雖然他最終仍獲得了NBA球隊的青睞，但他卻創下了一項史上最難堪的紀錄。

波爾是NBA史上身高最高的球員波爾的兒子，他曾兩度獲得NBA阻攻王，而波爾繼承了他的天分，今年在奧勒岡大學平均能攻下21分9.6籃板以及1次的助攻，他的身高高達7尺2吋（218公分），同時又擁有不錯的外線能力，他在去年十一月的選秀預測曾被排在前5。

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但他在去年底在NCAA學期因為疲勞性骨折而整季報銷，只打了9場比賽，使得NBA各球隊都對他過瘦的身材產生懷疑，使得他的選秀順位直直落下，雖然如此，外界仍看好他會在樂透區內被選中，畢竟他擁有非常棒的籃球天分，所以NBA官方仍把他邀請至小綠屋（被認為有機會在第一輪前半被選走的球員），直接在現場參與選秀。

但沒想到今天選秀他等了4個小時，身邊與他一起受邀的球員都紛紛入選，一直到了第二輪才以第44順位被選上，這成為了史上受邀進小綠屋待選，但選秀順位最差的新秀。

波爾在選秀後接受《ESPN》訪問時表示:「有些人或許擔心我的身體狀態，但我已經100%復原了，接下來我會讓大家知道沒選擇我是一大損失。」

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