MLB》光芒擬到蒙特婁行雙主場制 佛州當地市長跳腳直呼「愚蠢」

光芒主場純品康納球場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊主場長年票房不佳已是不爭事實，日前大聯盟官方宣布授權讓他們在蒙特婁實行「雙主場制」計畫，然而除了有許多配套措施仍待研議，佛州當地市長佛州聖彼得市市長克里斯曼（Rick Kriseman）也馬上跳出來反對，並直指這項計畫「有點愚蠢。」

小市場球隊光芒今年再度以其獨道的團隊戰術打出好成績，目前以戰績43勝32負位居美東第二，不過當地球迷仍然不買帳，本季平均進場人數為14,546人，在大聯盟排名倒數第二，只勝過馬林魚隊，想要搬離純品康納球場已有一段時日。在需要斥資九億的新球場計畫今年也胎死腹中後，球團於是想出這個方法，考慮將球季後半段的比賽搬到蒙特婁、企圖挽救低迷的主場人氣。

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雖然只是初步計畫，不過克里斯曼（Rick Kriseman）在獲知消息後，即斬釘截鐵在聲明中表示，光芒隊與當地的合約期限到2027年，在此之前他不會同意這項計畫，「反正最終的決定權在我身上。」

事實上，一支球隊有兩地主場在職業運動史上並非先例，蒙特婁博覽會隊就曾在2003年在波多黎各打了22場主場比賽，NBA沙加緬度國王隊也曾在1970年代分別以奧馬哈市（Omaha）與堪薩斯市（Kansas City）兩地作為主場。然而還是有許多人對可行性抱持存疑的態度。

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