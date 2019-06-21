射箭》台灣隊實力大躍進 譚雅婷、雷千瑩點出關鍵主因

中華奧會主席林鴻道（左一）、體育署署長高俊雄（右一）21日宴請世界盃射箭錦標賽代表隊返國，並頒發榮譽狀與禮品給反曲弓女子團體賽金牌雷千瑩（右三）、譚雅婷（左三）、彭家楙（右二）、林佳恩（左二）。（記者廖振輝攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣射箭代表隊甫於2019年荷蘭世界射箭錦標賽拿下3金、1銅的隊史最佳成績，且一舉拿下2020年的滿額奧運參賽門票，凱旋歸國。今於台北凱達飯店舉行餐敘，締造台灣第一面女子個人賽金牌的雷千瑩還受邀上台分享心得，他表示，「上台致詞比射箭還緊張。」

反曲弓女團在荷蘭世錦賽射下我國史上第一面女團金牌，一掃亞運不敵南韓「銀」恨的陰霾。老班底雷千瑩、譚雅婷和彭家楙合作漸入佳境，三人儼然已成為台灣女子射箭最強的「鐵三角」，奪下奧運門票後，將專心備戰東京奧運，下一步將征戰世界盃德國柏林站及7月中旬登場的東京奧運測試賽，以賽代訓。

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身為里約奧運、雅加達亞運雙料國手的譚雅婷和雷千瑩，兩大賽皆代表台灣隊參加反曲弓女團賽，卻兩度不敵南韓，無緣鍍金，直到今年世錦賽才扳回顏面，兩人不約而同地表示，「關鍵在於氣氛，以前上場被壓力擊垮，但現在團隊凝聚力很棒，彼此互相鼓勵，把壓力轉換成助力。」

譚雅婷透露，「射箭隊彼此感情很好，私底下還會約吃飯、打球，甚至會一起去三溫暖，都讓我們默契越來越好。」

譚雅婷和雷千瑩已是多年的老搭檔，年僅22歲的彭家楙則是近年竄起的新星，譚雅婷笑說，「彭家楙起初比較害羞，有話都放在心裡，但現在可以很自在地融入團隊，也是成績漸入佳境的主因。」

台灣反曲弓男團在亞運射下隊史首金，且從2018年的柏林世界盃開始，已三度射落南韓，本屆世錦賽雖無法奪牌，但晉級八強也收下奧運門票，達到目標。

魏均珩身為射箭隊的老大哥，他認為，「台灣射箭實力絕對有提升，從近年的獎牌成色就能看出端倪。最大的原因是比賽經驗增加，心態更成熟，其實我們不是不如南韓，而是敗給自己。」

中華奧會主席林鴻道（左）21日宴請世界盃射箭錦標賽代表隊返國，並頒發榮譽狀與禮品給反曲弓女子團體賽、個人賽雙面金牌選手雷千瑩（右）。（記者廖振輝攝）

中華奧會主席林鴻道（中）21日宴請世界盃射箭錦標賽代表隊返國，並頒發禮品給男子反曲弓隊選手魏均珩（左二）、鄧宇成（左一）、湯智鈞（右二）、高浩文（右一）。（記者廖振輝攝）

中華奧會主席林鴻道21日宴請世界盃射箭錦標賽代表隊返國，並給反曲弓女子團體賽金牌雷千瑩（右二）、譚雅婷（左二）、彭家楙（右一）、林佳恩（左一）獲頒榮譽狀與禮品。（記者廖振輝攝）

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