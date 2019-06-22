費城人尋求中止4連敗 今日賽事預告與轉播

費城人今要力拚終止4連敗。（資料照，美聯社）

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MLB例行賽今有3場轉播要帶給球迷，早上7點由太空人出戰洋基，近期奪下6連勝的洋基能否將連勝往前推進？而馬林魚與費城人的3連戰首戰，費城人要力拚終止4連敗。另外，早上10點還有洛磯挑戰道奇的比賽，球迷們記得準時收看轉播。

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日職例行賽方面，下午1點由軟銀出戰巨人，軟銀推出高橋礼先發，巨人則派出山口俊主投。昨敲驚天滿貫砲的軟銀外野手福田秀平，今天會有什麼樣的表現？而旅日強打陽岱鋼此役仍有機會上場為球隊建功。球迷們一起打開電視幫岱桑加油。

中職今兩地開打，桃園球場由悍將挑戰桃猿，近期拿下一波6連勝的桃猿，今天推出王溢正先發，要尋找帶領球隊穩住龍頭寶座。台南球場則由中信出戰統一獅，中信派出紐維拉先發，對上獅隊的施子謙。精采比賽，球迷們不要錯過囉。

MLB

07:00 太空人@洋基 FOX體育



07:00 馬林魚@費城人 民視



10:00 洛磯@道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

13:00 軟銀@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 中信兄弟＠統一獅 ELEVEN SPORTS2、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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