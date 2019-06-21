中職》李茲7局11K無失分率桃猿勝悍將 賽後大秀Rap

Lamigo桃猿洋投李茲（中）七局好投拿下單場MVP，賽後與Lamigirls跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕在Lamigo桃猿爭奪上半季冠軍的關鍵時刻，李茲對富邦悍將投出媲美索沙的內容，以來台單場最佳的7局11K無失分，帶領桃猿以6：1擊敗悍將。

李茲自開賽起讓悍將10上10下，用102球投7局僅挨2安，只被攻上得點圈1次，他指出，賽前知道這場比賽重要，加上對方派出羅力，開賽後要求自己保持專注，盡可能把局數投長。

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李茲前5場先發都有保送，這場沒有任何四死球，他表示，鑒於之前不少失分都從保送開始，要求自己必須降低保送，就算滿球數也要投好球，寧可被打安打也不想投保送。

李茲賽後獲選單場MVP，即興表演一段自創Rap，他表示，自己對音樂創作有興趣，平時會試著把生活中的事寫下來，沒想到隊友起鬨要他表演。

桃猿今天再贏，就點亮上半季封王魔術數字「M2」，總教練洪一中認為，目前沒想那麼多，每場都當做是最後1場，「還是1場1場來，真的封王才能放下。」

Lamigo桃猿洋投李茲獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿洋投李茲拿下單場MVP，賽後大秀Rap。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿洋投李茲獲單場MVP，隊友翁瑋均潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿先發投手李茲。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿先發投手李茲。（記者陳志曲攝）

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