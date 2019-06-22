MLB》不計代價招募薛哲 洋基老闆：豪華稅我出！

紐媒報導洋基將不計代價爭取薛哲。（資料照，USA TODAY Sports，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基渴望補強投手戰力，紐媒報導總管凱許曼（Brian Cashman）願意不計一切代價，全力延攬塞揚巨投薛哲（Max Scherzer），老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）更是樂意負擔最貴豪華稅。

《紐約時報》報導，球隊消息來源透露，總管凱許曼已經準備好，不計一切代價以招募強投薛哲，老闆史坦布瑞納本週也曾說，如果是一筆能讓球隊登頂的交易，他很樂意支付最高等級豪華稅。

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洋基目前已經超過第一與第二級的豪華稅門檻，依序為2.06億及2.26億美元，若因季中交易讓團隊薪資總額超過2.46億美元，就得支付最高第三級豪華稅，需負擔超標薪資45％的高額稅金。

「如果我真的覺得我們需要那筆交易，來讓我們的球隊登上巔峰，那麼是的，我會那麼做。」老闆史坦布瑞納說，認為目前還有很大的緩衝空間，因此並不擔心。洋基目前團隊薪資為２.03億美元，在大聯盟排名第三。

《紐約時報》指出，洋基想要招募薛哲，薪資方面確實沒有問題，但棒球界普遍認為，國民不可能會讓薛哲離開，一位國民球團人員透露：「就算總管想這麼做，老闆也不可能放行，他們想讓薛哲成為隊史第一位名人堂球員。」

棒球界認為國民不會讓薛哲離開。（資料照，USA TODAY Sports）

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