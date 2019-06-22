MLB》麥克內爾敲關鍵安打 大都會險勝小熊

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今天作客芝加哥小熊，進行雙方四連戰第二場比賽，大都會靠著麥克內爾（Jeff McNeil）7局的關鍵安打，將比分超前，最終以5：4險勝小熊，系列戰取得1勝1敗。

麥克內爾關鍵安。（法新社）

此役大都會2局上率先發動攻勢，首棒上場的康佛托（Michael Conforto）獲得保送，戴維斯（J.D. Davis）在敲安分站一三壘，下棒史密斯（Dominic Smith）打出雙殺不過三壘跑者回來得分，2下小熊展開反攻，靠著1支安打1次保送以及對方一次失誤打回2分。

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戴維斯與隊友擊掌。（今日美國）

3局上尼多（Tomas Nido）敲安上壘，麥克內爾上場隨即掃出一發右外野2分砲將比數超前，5下小熊達比修有敲安上壘，羅素（Addison Russell）回敬一發左外野2分砲，再度將領先要回來，6上大都會康佛托再補一發右外野陽春砲將落後的比分追平。

羅素2分砲。（法新社）

7局上大都會首棒打者海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）敲安上壘，隨後因為投手發生暴投，海克瓦利亞趁勢上到二壘，2出局後輪到麥克內爾打擊，他敲出右外野安打，送回二壘上隊友，也是本場最關鍵的安打，最終大都會就以5：4擊敗小熊。

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