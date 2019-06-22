足球》非洲盃火熱開踢 地主埃及首場開紅盤

效力利物浦的薩拉赫（圖左）本屆賽事的表現將會是重點。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2019非洲盃足球賽今日正式開踢，首戰由地主埃及迎戰辛巴威，坐擁利物浦明星前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）的埃及，靠著上半場結束前哈桑（Mahmoud Hassan）的進球，終場以1：0擊敗辛巴威拿下本屆非洲盃首勝。

比賽第41分鐘，哈桑於禁區內左側接獲隊友短傳，一個精彩的變向帶球創造射門空間，起腳射入門框遠角讓門將完全沒機會撲救，幫助埃及率先開胡，埃及掌握較多控球時間和射門次數，但比數無法再有所突破，最終埃及即以1：0拿下小組賽開門紅。

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哈桑（左二）攻進全場唯一一球，幫助埃及拿下勝利。（歐新社）

埃及握有59.1%的控球時間，辛巴威則是40.9%，埃及全場射門16次包括9次射正，辛巴威11次射門僅2次射正，埃及整場534次傳球和81.1%的傳球成功率，辛巴威則是364次傳球和75%的傳球成功率。

本屆非洲杯分組為A到F共6組，這屆賽事為首次將正賽名額增至24支球隊。

A組：埃及 辛巴威 剛果民主共和國 烏干達。

B組：奈及利亞 蒲隆地 幾內亞 馬達加斯加。

C組：塞內加爾 阿爾及利亞 肯亞 塔尚尼亞。

D組：象牙海岸 摩洛哥 南非 納米比亞。

E組：安哥拉 突尼西亞 馬利 茅利塔尼亞。

F組：科麥隆 迦納 貝南 幾內亞比索。

埃及為非洲盃使上奪冠次數最多的球隊，一共拿下過7次，第2多是柯麥隆的5次，科麥隆也是上屆衛冕冠軍（2017年），排名第3是迦納的4次，埃及曾於2006、2008和2010年獲得非洲盃3連霸。非洲盃歷史上進球數最多的球員，為柯麥隆的「獵豹」艾托（Samuel Eto'o），這位曾效力西甲豪門巴塞隆納和義甲國際米蘭的前鋒共於非洲盃攻入18球，包括2006和2008兩屆賽會的進球王。

科麥隆傳奇前鋒艾托。（資料照，法新社）

本屆賽會焦點球星以埃及的薩拉赫為首，這賽季於英超攻入22球拿下金靴獎，此外同樣效力利物浦的塞內加爾前鋒馬內（Sadio Mané）也是賽會重點球星。今年於法甲里爾表現大爆發的佩佩（Nicolas Pepe），將是象牙海岸今年能走多遠的核心球員。

效力利物浦的薩內加爾前鋒馬內（圖左）。（資料照，路透社）

效力法甲里爾的佩佩今年表現大爆發，今年將帶領象牙海岸在非洲盃大步向前。（資料照，法新社）

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