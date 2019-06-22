美洲盃》桑切斯制勝球 「南美紅魔」提前晉8強

智利王牌前鋒桑切斯今攻進制勝球。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃小組賽第2輪C組賽事，由智利對決厄瓜多，「南美紅魔」智利靠著效力「英超紅魔」曼聯的桑切斯（Alexis Sánchez）攻進制勝球，終場以2：1擊退厄瓜多。

比賽第8分鐘，智利開出角球，厄瓜多球員解圍不利，球清到福恩扎力達（José Fuenzalida）腳下後，被直接射門破網。比賽第25分鐘，厄瓜多的門徳斯（Jhegson Méndez）於禁區內被智利門將犯規，幫球隊要到一次12碼點球，由瓦倫西亞（Enner Valencia）操刀主罰追平比數，半場兩隊以1：1戰成平手。

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福恩扎力達今貢獻下一球。（路透社）

下半場比賽第51分鐘，阿蘭基斯（Charles Aránguiz）於右路下底傳球至球門左側，沒人看防的桑切斯直接起腳射門，球應聲破網，智利超前比分，最終智利以2：1擊敗厄瓜多收下小組賽2連勝，提前拿下8強淘汰賽門票。

厄瓜多握有較多的控球時間53.5%，智利僅有46.5%，但智利攻擊機會較多全場10次射門3次射正，厄瓜多7次射門射正，厄瓜多整場381次傳球包括75.9%的傳球成功率，智利則為331次傳球75.9%的傳球成功率。

目前小組賽已結束兩輪，確定晉級淘汰賽的球隊為拿到兩勝的哥輪比亞和智利。

瓦倫西亞踢進12碼點球。（路透社）

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