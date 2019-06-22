日職》陽岱鋼轟「看板彈」獲百萬 日網友盼別再冰

陽岱鋼5月初擊出令和首發看板彈。（資料照，取自巨人推特）





〔體育中心／綜合報導〕巨人陽岱鋼5月初面對中日龍轟出致勝3分彈，敲出令和新時代首發「看板彈」，對方洋投羅梅洛還氣得摔手套洩憤，這一轟直擊東京巨蛋外野看板，贊助廠商日前頒發獎金100萬日圓給陽岱鋼，令他直呼很開心。

陽岱鋼在5月2日對戰中日時挺身當英雄，5局下敲出超大號左外野3分彈，挨轟的中日洋投羅梅洛（Enny Romero）也難掩情緒，氣得摔手套洩憤，而在場邊的原辰德監督則是高舉雙臂慶祝。巨人單局灌進5分上演逆轉秀，巨人終場也順利收下勝利。

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岱桑這發全壘打直擊球場看板，成為令和首發「看板彈」，陽岱鋼也將得到廠商贊助的100萬日圓獎金，賽後他表示，會把這筆錢給自己的老婆。

陽岱鋼在本月20日獲得贊助商「Internet Initiative Japan」所頒發的100萬日圓獎金，陽岱鋼表示，很開心在令和新時代的第2天敲出這發「看板彈」，當看到球飛出去時，就在想能不能打中看板，結果就真的發生了。

陽岱鋼獲得「看板彈」百萬獎金的新聞也引發日本網友熱議，有許多人認為那一幕相當經典，兩人的投打對決，呈現出天堂與地獄的差別，但也有人為近日被冰的陽岱鋼抱不平，認為他有資格可以扛下巨人先發首棒右外野手的角色，幫他加油打氣。

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