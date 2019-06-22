MLB》從未真正離開！ 普侯斯重返紅雀球場 全場起立致敬（影音）

〔體育中心／綜合報導〕相隔8年，39歲普侯斯（Albert Pujols）今天溫馨回娘家，全場紅雀球迷暖心迎接，起立鼓掌久久不停歇，老隊友莫里納（Yadier Molina）也刻意退出捕手位置，讓普侯斯接受全場致敬，隨後才上前擁抱敘舊。

天使本次作客紅雀系列賽，普侯斯無疑是頭號焦點，職涯為紅雀效力11年，幫助球隊拿下2座冠軍後，今天是他首次回到昔日東家紅雀的主場出賽，天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）早已承諾，三連戰都會讓普侯斯先發。

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普侯斯在來球場前，已與昔日隊友們視訊敘舊，賽前練習時不只受到場邊球迷熱情迎接，也與隊友們在場上相聚，開賽後首次站進打擊區，普侯斯再度受到全場溫情迎接，球迷起立鼓掌喝采不斷，老隊友莫里納也貼心離開蹲捕區，放慢回傳球速度，讓普侯斯徹底接受全場致敬，隨後才走回與普侯斯深情擁抱。

大聯盟官網相當重視這場比賽，不僅鉅細靡遺地報導所有細節，也用一個別具意義的溫暖標題，向這位球星致上最高敬意：「普侯斯回到他從未真正離開過的城市」。

全場球迷起立鼓掌久久不停。（美聯社）

普侯斯向球迷致意。（法新社）

普侯斯擁抱老隊友莫里納。（法新社）

紅雀主場比賽爆滿完售。（USA TODAY Sports）

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