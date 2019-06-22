MLB》洋基寫本季最長7連勝 即將追平隊史78年紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客太空人系列戰第二場，缺陣2個月的明星外野手賈吉（Aaron Judge）終於歸隊，洋基形成完全體鑽石打線，靠著桑契斯（Gary Sanchez）、托瑞斯（Gleyber Torres）狀況火熱，各轟一發2分彈，洋基終場4：1擊敗太空人，拿下7連勝，球隊本季最長連勝紀錄。

洋基拿下7連勝。（美聯社）

賈吉受到腹斜肌拉傷影響，自4月21日後缺陣洋基打線長達2個月，今天終於歸隊擔任開路先鋒，他雖然4打數沒有表現還吞下2K，不過洋基在第3局率先突破太空人先發皮考克（Brad Peacock），梅賓（Cameron Maybin）安打上壘後，捕手桑契斯轟出中外野481英呎兩分彈，本季第23轟。

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太空人雖然在4局上連續2支二壘安打追回1分，不過第7局托瑞斯再度補上兩分彈添加保險分。洋基先發左投派克斯頓（James Paxton）此役投5局被敲5支安打失1分，收下本季第3勝。

洋基終場就以4：1擊敗太空人，收下7連勝，在美聯東區持續獨走，領先光芒5場勝差。太空人則是吞下6連敗。

此外，洋基打線連續24場比賽開轟，僅差一場就能追平1941年的連續25場開轟隊史紀錄。

托瑞斯開轟。（美聯社）

太空人外野手瑞迪克想接殺托瑞斯的全壘打球不及。（美聯社）

派克斯頓收下勝投。（法新社）

桑契斯開轟霸氣狂吼。（USA TODAY Sports）

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