MLB》阿爾坎塔拉好投力壓諾拉 馬林魚2：1踢館費城人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，馬林魚作客費城人主場系列賽首戰，馬林魚先發投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）主投7.2局失1分，比下費城人先發諾拉（Aaron Nola）的8局失2分，再加上哈勒戴（Bryan Holaday）的陽春砲助拳下，終場馬林魚以2：1擊敗費城人拿下2連勝，費城人則苦吞悲情5連敗。

阿爾坎塔拉今表現相當優異。（法新社）

2局上半，哈勒戴鎖定一顆諾拉投進好球帶中間的快速球攻擊，小白球直衝左外野大牆外，陽春砲幫助馬林魚先馳得點。3局下半，費城人於一三壘有人時發動雙盜壘戰術，哈波（Bryce Harper）盜二壘成功，昆恩（Roman Quinn）也完美盜回本壘，幫助費城人開胡。

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（影片來源；大聯盟官網）

6局上半，費城人在一三壘有人的情況下，三壘手金德利（Scott Kingery）發生失誤，導致三壘上的安德森（Brian Anderson）輕鬆跑回制勝分，賽後兩隊沒有再多添分數，最終馬林魚以2：1擊敗費城人。

馬林魚先發投手阿爾坎塔拉主投7.2局被敲8安失1分，另送出6次三振拿下本季第4勝，羅莫（Sergio Romo）後援1局被敲1 安無失分喜收本季第14次救援成功。費城人先發投手諾拉主投8局被敲6安僅失2分，另飆出10張老K，好投可惜吞下本季第2敗。

諾拉主投8局失2分吞敗。（法新社）

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