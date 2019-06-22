MLB》完投9局狂飆16K無保送！ 道奇畢爾勒生涯代表作（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇新生代強投畢爾勒（Walker Buehler）今天投出生涯代表作，對洛磯完投9局狂飆16次三振0保送，道奇9局下2出局擊出再見兩分砲，以4：2氣走洛磯，畢爾勒摘下生涯首場完投勝，單場16K飆破隊史紀錄。

繼去年第163場例行賽加賽後，畢爾勒和洛磯馬奎茲（German Marquez）再度同場先發，道奇2局下犧牲打先馳得點，昨天被自打球擊中右踝的馬恩西（Max Muncy）今天照常先發，敲安上壘後奮力跑回道奇第1分。

請繼續往下閱讀...

開賽連續解決11人、包括連5K的畢爾勒，4局上被洛磯重砲艾倫納多（Nolan Arenado）擊出剛好過牆的陽春砲，中斷畢爾勒連20局無失分，4局下換MVP隊友貝林傑（Cody Bellinger）開轟，擊出左外野陽春砲，道奇再度2：1超前，但老大哥透納（Justin Turner）因質疑好球帶被趕出場。

艾倫納多開轟，中斷畢爾勒連20局無失分。（法新社）

貝林傑擊出本季第25轟，追平去年個人整季產量。（法新社）

6局上畢爾勒連飆2K後，被強打布雷克蒙（Charlie Blackmon）掃出右外野陽春砲，洛磯2：2扳平，隨後兩隊一路僵持，畢爾勒投完8局用了96球，9局上仍登板續投，洛磯從第9棒開始打起，畢爾勒飆K後進入第4輪對決。

畢爾勒面對甫開轟的布雷克蒙，第一球就被敲安上壘，但畢爾勒接著連飆2K，用97.2英哩火球讓艾倫納多揮空三振，霸氣如願投完9局。9局下道奇最後進攻，馬恩西滿球數選到保送，昔日3A隊友貝提（Matt Beaty）在兩出局時擊出再見兩分砲，戲劇性結束比賽。

畢爾勒今天用115球，生涯首度完投9局，只被敲3安因2發陽春彈掉2分，摘下本季第8勝，對重砲雲集的洛磯打線，飆出生涯最多的16次三振，其中15次是揮空三振，並列聯盟近10年第二多，單場16K沒有保送，不僅寫生涯最佳，也是是隊史近代最狂成績。

畢爾勒讓艾倫納多揮空三振，完投9局激情嘶吼。（法新社）

畢爾勒吼生涯首度完投9局，狂飆16次三振0保送。（法新社）

貝堤9局下2出局擊出再見兩分彈。（USA TODAY Sports）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法