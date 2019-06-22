MLB》瓦茲奎茲延長賽再見轟！ 紅襪近9場拿8勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅襪主場迎戰藍鳥系列賽首戰，兩隊正規9局戰成5：5平手，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）於10局下半打出再見2分砲結束比賽，終場紅襪以7：5擊退藍鳥拿下2連勝，紅襪拿下近9場比賽第8勝，藍鳥則是吞下近8場比賽以來的第6敗。

瓦茲奎茲本場打出再見兩分砲。（美聯社）

1局上半，藍鳥靠著1支安打和2次保送擠成滿壘，賈維斯（Freddy Galvis）適時打出1支一壘安打攻下兩分。3局上半葛里查克（Randal Grichuk）掃出左外野方向的兩分打點全壘打， 隨後3局下半紅襪靠著霍特（Brock Holt）的高飛犧牲打破蛋，藍鳥4：1領先。

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葛里查克今敲3安打，外帶3打點。（今日美國）

7局上半，藍鳥再次靠葛里查克的適時帶有1分打點的安打賺進分數。7局下半紅襪展開反擊，紅襪靠著壘上有人時接連3支安打，班尼泰迪（Andrew Benintendi）、柏格茲（Xander Bogaerts）和馬丁尼茲（J.D. Martinez）各一支帶有1分打點的安打，單局一共補進3分，追到僅剩1分差。

8局下半，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）先擊出1支三壘安打，接著德弗斯（Rafael Devers）補上一壘安打把追平分打回來，兩對戰成5：5平手進入延長賽。10局下半，瓦茲奎茲鎖定一顆速球大棒一揮把球送出右外野大牆，兩分打點全壘打直接讓比賽說再見，最終紅襪以7：5氣走藍鳥。

紅襪今天馬丁尼茲5打數3安打貢獻1分打點表現最佳，藍鳥超級新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今打第2棒DH，5打數1安打，打擊率2成47。

紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）主投5局被敲7安失4分3分自責分，另狂飆8K無關勝敗，沃克曼（Brandon Workman）後援1局無失分拿下本季第6勝。

藍鳥先發投手索頓（Trent Thornton）主投6.1局被敲8安失2分，另送出7次三振無關勝負，後援1.2局被敲再見2分砲的羅馬諾（Jordan Romano）吞下本季首敗。

索頓主投6.1局失2分無關勝敗。（今日美國）

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