MLB》王維中用球數超省！中繼投3局失1分退場

王維中。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕運動家對光芒之戰，台灣左投王維中今天在5局上登板接替先發投手，用36球投了3局，被敲一支安打是發陽春彈，失掉1分，另送出1次三振還有1次保送，王維中連兩場出賽挨轟，防禦率微幅上升到2.13。

運動家先發安德森（Tanner Anderson）今僅投4局失3分退場，王維中在5局上球隊2：3落後時登板，距離上次出賽休息6天的他，先讓光芒隊韓砲崔志萬敲出二壘平飛球出局、再讓第四棒米德斯（Austin Meadows）敲中外野飛球出局，雖然王維中保送第五棒捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud），不過他盜二壘失敗，形成3出局。

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6局上王維中續投，僅用1球取得1出局後，不過一顆92英哩四縫線速球遭亞當斯（Willy Adams）敲出左外野陽春彈，隨後王維中穩定下來，讓溫德（Joey Wendle）敲出游擊高彈跳、赫雷迪亞（Guillermo Heredia）敲左外野飛球出局。

王維中7局上再登板，三球三振洛爾（Brandon Lowe）後，再讓潘姆（Tommy Pham）敲游擊滾地球，接著二度對決崔志萬，讓他敲左外野飛球，退場時運動家仍以2：4落後。

王維中自15日投1.1局挨轟失分後，今相隔6天再次登板，又被敲全壘打，所幸是陽春砲傷害不大，此戰投3局，用36球其中有25顆好球，最快球速約93.8英里（約151公里）。

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