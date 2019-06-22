網球》九冠王費爸晉哈雷草地4強 與赫伯特爭決賽門票

費德爾晉級哈雷網賽四強戰。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國哈雷草地男網賽，「九冠王」費德爾（Roger Federer）再度歷經3盤苦戰，6：3、4：6、6：4力退西班牙第7種子阿古特（Roberto Bautista Agut），37歲的瑞士老將連續第15年晉級單打準決賽，將與法國後輩赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）爭冠軍戰門票。

阿古特。（法新社）

費爸次輪3盤險勝「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）之後，這位人氣最旺的頭號種子又深陷拉鋸，與阿古特激鬥1小時54分鐘，直到決勝盤第10局「再見破發」，才完成生涯對戰9勝0敗，離賽史第十冠也只差兩步。至於赫伯特8強賽首盤7：5拿下，克羅埃西亞衛冕者克里奇（Borna Coric）就因傷退出，讓他輕鬆出線也取得首度與偶像費爸交手機會。

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費德爾。（法新社）

法國球員赫伯特是費爸在四強戰對手。（法新社）

儘管費爸與28歲赫伯特還沒對戰過，但老少曾一起練習，費爸說：「我了解他，他喜歡早點擊球、切球，然後上網，我很期待首次正式比賽。」至於能與現役傳奇練兵、甚至即將正面對決，赫伯特頻呼夢想成真，「從小我就看著他打球並模仿學習，很開心能夠隔網對戰。」

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