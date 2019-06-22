MLB》殷仔前隊友猛打賞 紅雀啄傷天使（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅雀主場迎戰天使系列賽首戰，天使大谷翔平今日並未上場，紅雀靠著陳偉殷前隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）單場3安3打點包括一發陽春砲，加上先發投手瓦卡（Michael Wacha）主投6局失1分的優質先發，紅雀終場以5：1擊敗天使。

歐蘇納今敲3安包括一發陽春砲，貢獻3分打點。（今日美國）

1局上半，天使的阿普頓（Justin Upton）擊出帶有1分打點的二壘安打幫助天使先馳得點。4局下半，紅雀的歐蘇納打出帶有1分打點的一壘安打追平比數為1：1。

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6局下半，歐蘇納瞄準滑球大棒一揮將球掃出中外野牆，陽春砲幫球隊補進1分。接著7局下半，又是歐蘇納的表現，在二三壘有人時敲出帶有1分超前分打點的一壘安打，單場3安打外加3分打點，手感相當火燙，接著馬丁尼茲（Jose Martinez）貢獻一壘安打再賺進1分打點，最後王寇頓（Kolten Wong）不落人後再補上帶有1分打點的一壘安打，單局灌進3分打點，紅雀以5：1贏得比賽勝利。

紅雀先發投手瓦卡主投6局被敲5安失1分拿下本季第5勝。天使先發投手坎寧（Griffin Canning）主投5.1局被敲4安失2分吞下本季第4敗。

瓦卡今日主投6局失1分拿下本季第5勝。（今日美國）

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