日職》棒打昔日中日王牌 大王代打敲安助隊破蛋（影音）

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕火腿與中日三連戰第2場，「大王」王柏融今天沒有先發，但在5局上代打建功，敲出帶有1分打點的右外野安打幫助球隊破蛋。

王柏融昨天作客中日首戰，擔任先發5棒左外野手，3打數1安打，今天輪休並未先發。火腿先發投手金子弌大3局下遭遇亂流，先被平田良介敲安，隨後再連挨大島洋平、維西耶多安打，單局失2分。

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昔日中日王牌、34歲老將吉見一起前4局壓制力十足，飆出4K只讓對手靠著1支安打和1次保送，火腿直到第5局才突破封鎖，渡邊諒在無人出局時擊出右外野三壘安打，但是石井一成和清水優心都未能送回隊友，形成2人出局，輪到投手金子打擊時，火腿啟用王柏融代打。

王柏融在0好3壞球相中一顆偏高的141公里速球，擊出右外野安打，助隊破蛋追回1分，連兩場有安打，火腿5局前暫以1：2落後，王柏融下個半局攻守交換時退場，火腿推出堀瑞輝接替投球。

王柏融此役1打數1安打，另有1分打點，打擊率略升至2成95，得點圈打擊率也上升至3成24。

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