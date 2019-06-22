MLB》質疑好球帶惹禍？ 道奇球星透納被趕出場超傻眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天用再見轟以4：2氣走洛磯，但明星三壘手透納（Justin Turner）在第4局疑似因質疑好球帶，早早被驅逐出場，賽後透納受訪表示，可能是主審今天心情不好，才會把他趕出場。

此役4局下道奇進攻，率先登場的透納擊出滾地球出局，下一棒貝林傑（Cody Bellinger）開轟助道奇一分超前，輪到馬恩西（Max Muncy）打擊，他放掉一顆內角球沒揮，主審判好球後，突然往場外一轉，把休息區的透納驅逐出場。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）馬上進場抗議，但無法改變主審的判決，透納在場邊看傻眼，相當難以致信自己被趕出場，但是主審態度非常肯定，堅持要透納離開休息區後，才讓比賽恢復進行。

9局下道奇2：2平手，正好輪到第三棒打擊，但透納早已被驅逐出場，無緣一棒結束比賽，最終由小將貝提（Matt Beaty）在2出局時擊出再見兩分砲，助道奇以4：2氣走洛磯。

道奇9局下2出局再見轟氣走洛磯。（法新社）

這是透納生涯第4度被趕出場，其中2次來自今天的主審Chad Fairchild，透納賽後受訪時試圖還原當時狀況，「休息區裡很多人都在喊：『拜託、加油好嗎、好球帶看好。』，然後他就是在那個時候（主審）脫掉面罩，然後說『夠了喔。我跟他揮手說嗨，然後他就把我趕出去了。」

透納曾在同一局上場打擊時，因為好球帶與主審對談，他表示：「我在那個打席時、問過他一球，我說『Chad、這球你怎麼判的』，他有點兇地回我『這是一顆好球，不然我也不會喊出來。』我沒有再說其他的，擊成滾地球出局，就回休息區了。」

透納在休息室被趕出場，場邊看傻眼。（截自MLB影片）

透納還記得，他曾在2017年被同一位主審趕出場，對於今天再度遭驅逐表示：「不知道他今天是不是過得不好、或是已經有好幾天過得不好，我也不知道上一次的驅逐出場，是不是真的有那個必要。」

透納也說，他自認跟99.9％的裁判都處得很好，明天會有機會跟這位主審好好聊聊，「我不太確定是不是有什麼事，但他明天將擔任三壘審，我很確定我會跟他談談這個。（透納是道奇明星三壘手）」

上場抗議無效的總教練羅伯斯則說，在比賽中失去像透納這樣的球員相當難熬，特別是比賽還在很前面的階段，但裁判已經盡他們所能表現到最好。

道奇總教練羅伯斯上場抗議無效。（法新社）

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