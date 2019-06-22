日職》陽岱鋼連兩戰坐滿板凳 巨人今勝軟銀、有望爭交流戰優勝

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕跨聯盟交流戰首位攻防戰，讀賣巨人今天靠先發山口俊7局失1分好投，以及丸佳浩單場3安猛打賞，最後以7：2擊敗軟銀鷹。台灣好手陽岱鋼此戰仍沒有獲得上場機會。

軟銀先發投手高橋禮在第3局遇到亂流，被巨人打線連敲4安，包含丸佳浩的適時安打、岡本和真揮一支帶有2分打點的二壘安，巨人單局得到3分。軟銀則在5局上追回1分。

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巨人老將阿部慎之助在第6局敲帶有1分打點的安打，第7局巨人軍無人出局攻占滿壘，龜井善行擊出二壘安打攻回2分，坂本勇人擊出高飛犧牲打，助隊單局再得3分。軟銀在9局上追回1分，但無奈分差過大，巨人終場以5分之差獲勝。

巨人先發投手山口俊主投7局，被敲5安失1分，送出7次三振，獲得本季第7勝，賽後防禦率降至2.16；軟銀先發高橋禮投4局失3分，吞本季第2敗。

陽岱鋼今天沒有上場，本週巨人軍5場比賽，陽岱鋼都沒有獲得先發，有3次上場是在比賽後半段，近兩戰都沒有上場。陽岱鋼前一次先發是在6月13日對西武之戰。

巨人、軟銀明天將進行3連戰最後一戰，巨人將推出王牌菅野智之，而軟銀則派老將左投和田毅。巨人隊若明天再贏球，就能奪得今年跨聯盟交流賽龍頭寶座；巨人軍曾在2014年獲得跨聯盟交流賽優勝。

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