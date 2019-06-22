中職Live》Lamigo滿壘沒得分 悍將 1：1 桃猿

第三局

3下，林立、藍寅倫飛球出局後，林泓育敲出左外野方向安打上壘，朱育賢敲出左外野落點巧妙安打上壘，陳俊秀選到四壞保送形成滿壘。柏納帝那擊出滾地出局，悍將化解滿壘危機。

3上，林哲瑄突襲短打形成安打上壘，王正棠再次觸擊，一出局二壘有跑者。胡金龍右外野飛球出局，二出局，林益全打擊時，林哲瑄盜上三壘，林益全與蔣智賢相繼選到保送形成滿壘。高孝儀滿壘吞K，三出局。

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第二局

2下，朱育賢擊出中左外野方向深遠二壘安打，陳俊秀右外野安打，一、三壘有跑者。柏納帝那選到保送形成滿壘。郭嚴文中外野方向高飛犧牲打帶有打點，雙方1：1平手，一出局。余德龍右外野飛球被接殺，一、三壘有跑者，二出局。陳晨威飛球出局。

2上，蔣智賢擊出右外野方向斷棒安打上壘，高孝儀選到保送上壘，林威廷犧牲觸擊成功，二出局，二、三壘有人，李宗賢右外野飛球遭接殺，不過由於距離不夠遠，三壘跑者沒能回到本壘得分。林宥穎遭到三振，三出局。

第一局

1下，陳晨威左外野方向安打上壘，林立遭到三振，陳晨威在藍寅倫打擊時盜壘成功，悍將決定挑戰判決，挑戰失敗，陳晨威本季第12次盜壘成功。藍寅倫滾地出局，跑者上三壘，林泓育飛球出局，三出局。

1上，林哲瑄首局首打席敲出左外野方向陽春全壘打，悍將 1：0 桃猿，王正棠游擊滾地出局，胡金龍內野安打後，林益全敲出雙殺打，三出局。

兩隊先發名單

富邦悍將

1.林哲瑄 , CF

2.王正棠 , 2B

3.胡金龍 , LF

4.林益全 , 1B

5.蔣智賢 , DH

6.高孝儀 , RF

7.林威廷 , 3B

8.李宗賢 , SS

9.林宥穎 , C

先發：陳仕朋

Lamigo桃猿

1.陳晨威 CF

2.林立 3B

3.藍寅倫 RF

4.林泓育 C

5.朱育賢 LF

6.陳俊秀 1B

7.柏納帝那 DH

8.郭嚴文 2B

9.余德龍 SS

先發：王溢正

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