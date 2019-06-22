籃球》曾參與林書豪訓練營 陳又瑋難忘豪哥細心指導

陳又瑋今現身林書豪訓練營徵選會。（記者粘藐云攝）



〔記者粘藐云／台北報導〕「2019國泰夢想豪小子林書豪訓練營」北區徵選會今在台北實踐大學登場，將在訓練營擔任助教的台灣師大後衛陳又瑋，特別親自為小球員們示範，回憶小時候參加營隊接受「豪哥」的指導，陳又瑋說：「當時覺得很不可思議，可以看到NBA球員，最想向他學習投籃。」

今年拿下UBA新人王的陳又瑋，曾在2012年時參與林書豪訓練營，當時從徵選中脫穎而出，他笑說：「覺得傳球的關卡比較難，但當時分數都還不錯。」回憶那段經歷，他說：「林書豪很細心的指導，不是只有在一旁看大家練習，而是會親自走到你身旁指導 。」

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陳又瑋表示，當時才小六將要升國一，可以親眼看到在NBA打球的球員，覺得很不可思議，而且他的投籃動作很漂亮，最想跟他學習投籃。

歷經一年的大學籃球洗禮，陳又瑋認為自己在防守上進步較多，若能加強在場上的穩定性會更好；今年沒能入選台灣白隊參與瓊斯盃，令他有些失落，「進白隊是自己現階段目標，沒選上有些可惜，明年也會盡力表現，希望能夠選上。」

未來若有機會，陳又瑋希望可以舉辦自己的籃球訓練營，「這是小朋友很棒的一個生活體驗，不只學習籃球技巧，營隊會一起住宿，生活管理也是很重要的部分。」喜歡小朋友的他，自認和小孩互動沒問題，並開玩笑地說：「這也是訓練耐心的機會。」

陳又瑋今現身林書豪訓練營徵選會。（記者粘藐云攝）

陳又瑋今現身林書豪訓練營徵選會。（記者粘藐云攝）

陳又瑋今現身林書豪訓練營徵選會，親自為學員們示範。（記者粘藐云攝）



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