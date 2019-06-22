籃球》公館青春籃球爭霸賽熱血開打 穿球衣送百元消費券

女子三對三籃球賽。（主辦單位提供）



〔體育中心／綜合報導〕台大公館商圈發展促進會今舉辦「2019『愛戀公館』-青春籃球爭霸vs親子益智童樂會」，以藝文商圈聞名的公館商圈再掀校園鬥牛話題「青春籃球爭霸賽」，男女組共計64隊報名參加，全場熱血沸騰，這次活動為期兩天，現場還有親子UNO挑戰賽、籃板機投投樂跟穿球衣送百元消費券活動，陪你歡樂一夏!

公館商圈緊鄰第一學府台灣大學、台科大、師大等大學而有著人文薈萃的品牌形象，商圈也聚集學生美食、生活用品、運動用品店等，提供學生及消費者食衣住行育樂等各式商品、服務，還有獨立書店、人文咖啡館等藝文的好去處。

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公館商圈為了更近學生族群，舉辦這次2019愛戀公館的活動，台大公館商圈發展促進會理事長周麗華表示，籃球一直是大家學生時代共同的回憶，去年商圈申請商業處補助辦理封街籃球賽，吸引眾多民眾報名參賽，今年持續以「籃球」為主題，舉辦「青春籃球爭霸賽」及「青春投籃機爭霸賽」，希望全民一起來運動，還有「親子UNO益智樂」挑戰賽，可以增加親子互動，希望民眾全家同樂，也邀請民眾來公館商圈體驗獨特的學生商圈風情。

這次活動最受矚目的就是「青春籃球爭霸賽」，民眾組隊打出專業水準，男女組前三名總共抱走高達3萬元的消費券。明日開賽的「青春投籃機爭霸賽」，今日能先投投籃板機暖身，更有好康大放送，只要兩天內各50名穿球衣的朋友來活動現場，在公館樂活嘉年華粉絲團按讚，並公開分享貼文，就可拿到100元消費券，6/23為活動最後一天。

2019『愛戀公館』-青春籃球爭霸vs親子益智童樂會」今登場。（主辦單位提供）

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