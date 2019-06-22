棒球》轟出愛的全壘打！澎恰恰等明星公益棒球賽斗六開打

澎恰恰、NONO等明星主導的明星公益棒球賽，今天在斗六開打。（記者詹士弘翻攝）



〔記者詹士弘／雲林報導〕轟出愛的全壘打！ 明星澎恰恰率軍的「台灣閃亮之星棒球隊」，為華山基金會雲林縣弱勢長輩籌募愛心善款，今天下午兩點在斗六棒球場熱鬧舉行明星公益棒球賽，除有歌星飆歌演唱，現場更安排摸彩，邀請民眾一起看明星、抽好禮又能做公益。

WS租車總經理蕭世煌表示，本屆賽事也再一次攜手台灣閃亮之星棒球隊，以實際行動落實在地高齡關懷；門票收入除了幫助雲林地區華山基金會三失長輩外，也將捐出作為「二次公益」，轉贈給雲林縣內多個弱勢團體和機構。

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除精彩賽事外，中場還有明星李明洋、黃鐙輝和白吉勝（阿Ben）也將輪番上陣為愛獻聲演唱，陪伴民眾度過溫馨、熱鬧的一天，創辦人總領隊明星澎恰恰表示，因為感受到華山基金會照顧老人的用心，所以願意以行動全力支持，履行「只要提供交通、40個便當，他們就來！」的承諾，這也是澎哥和台灣閃亮之星棒球隊第四度南下雲林力挺公益賽事。

澎恰恰、NONO等明星公益棒球賽，今天在斗六開打。（記者詹士弘翻攝）

澎恰恰、NONO等明星主導的明星公益棒球賽，今天在斗六開打。（記者詹士弘翻攝）



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