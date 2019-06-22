羽球》前球后瑪琳復健神速 有望打世錦賽？

西班牙名將瑪琳至今仍在復健。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）在1月底的印尼大師賽冠軍戰中，右膝前十字韌帶斷裂，至今持續努力復健。《BWF》官網推測，瑪琳有機會參加今年8月的世錦賽。

《BWF》官網轉述西班牙《國家報》報導，瑪琳表示，「我對復健進度感到滿意。我的膝蓋恢復狀況很好，一切都和我們設定的目標日期內。」瑪琳說，一個月內應該就能恢復腿部的肌力，甚至更多，「還有約3個月左右，我們還沒談到世錦賽。等到日子接近時再來決定。」

請繼續往下閱讀...

瑪琳指出，自己每天花10個小時進行復健，「我還有一名運動心理學家、以及日常生活的心理師。」她說，「我認為在心理上獲得幫助是很必要的，尤其是在這種一對一的運動。」

「人們說心理學家是給瘋子的，但事實並非如此，這是能在你的日常生活中，給予幫助的人。」瑪琳說道，

瑪琳是2016年的里約奧運女子羽球單打金牌，三度獲得世錦賽冠軍，目標是再拚一面奧運金牌，但她受大傷後，至今仍在復健中，必須要在復出後迅速累積足夠的積分，才能進軍東奧。

Día 130 - Creo que no se me ha olvidado cómo se jugaba a esto



Day 130 - I think I haven't forgotten how to play this #PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/BValTz773t — Carolina Marín （@CarolinaMarin） 2019年6月8日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法