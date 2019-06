羽球》前球后瑪琳復健神速 有望打世錦賽？

西班牙名將瑪琳至今仍在復健。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕西班牙名將瑪琳(Carolina Marin)在1月底的印尼大師賽冠軍戰中,右膝前十字韌帶斷裂,至今持續努力復健。《BWF》官網推測,瑪琳有機會參加今年8月的世錦賽。

《BWF》官網轉述西班牙《國家報》報導,瑪琳表示,「我對復健進度感到滿意。我的膝蓋恢復狀況很好,一切都和我們設定的目標日期內。」瑪琳說,一個月內應該就能恢復腿部的肌力,甚至更多,「還有約3個月左右,我們還沒談到世錦賽。等到日子接近時再來決定。」

瑪琳指出,自己每天花10個小時進行復健,「我還有一名運動心理學家、以及日常生活的心理師。」她說,「我認為在心理上獲得幫助是很必要的,尤其是在這種一對一的運動。」

「人們說心理學家是給瘋子的,但事實並非如此,這是能在你的日常生活中,給予幫助的人。」瑪琳說道,

瑪琳是2016年的里約奧運女子羽球單打金牌,三度獲得世錦賽冠軍,目標是再拚一面奧運金牌,但她受大傷後,至今仍在復健中,必須要在復出後迅速累積足夠的積分,才能進軍東奧。

Día 130 - Creo que no se me ha olvidado cómo se jugaba a esto



Day 130 - I think I haven't forgotten how to play this #PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/BValTz773t