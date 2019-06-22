體操》唐嘉鴻奪亞錦賽銀牌 台灣締隊史最佳成績

台灣選手唐嘉鴻。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雅加達亞運單槓金牌唐嘉鴻今天在2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽男子單槓決賽，壓軸登場的他以14.267分，進帳生涯首面亞錦賽銀牌，僅次於中國好手胡旭威的14.600分。

唐嘉鴻去年世錦賽於單槓奪第5，但今年因腳傷所困，尚未在國際賽獲得獎牌。他在資格賽展現企圖心，以14.367分與日本好手岡準平並列第1，比去年世錦賽的14.266分高，資格賽表現也讓教練翁士航大讚已找回往日狀態。

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中國好手胡旭威資格賽以14.133分排名第4，決賽將難度升至6.200分，執行分高達8.400分，以14.600分領先群雄，至於岡準平決賽因手滑意外摔落在地，所幸人並無大礙，繼續將成套動作完成，拿到12.933分，無緣獎牌。

唐嘉鴻等待7人比拚結束後壓軸登場，他整趟表現平穩不過在落地時有出錯，也露出懊惱神情，最終以難度6.000分及執行分8.267，奪下今年個人國際賽首面獎牌，也是生涯首次於亞錦賽站上頒獎台。

台灣隊本屆斬獲男子團體銅牌及「鞍馬王子」李智凱全能項目金牌，加上今日16歲的丁華恬於女子平衡木奪金、唐嘉鴻銀牌，共斬獲2金、1銀、1銅，超越2006年印度亞錦賽的1金、1銀、1銅，締造隊史最佳成績。

2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽男子單槓決賽，台灣選手唐嘉鴻進帳生涯首面亞錦賽銀牌。（翁士航教練提供）



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