NBA》人紅是非多 「怪物狀元」威廉森一球未打恐先賠31億

威廉森。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕昨日剛剛成為NBA選秀狀元的威廉森（Zion Williamson）惹上合約麻煩，有一家他曾委任的運動行銷公司控告他毀約，他和他的團隊最多可能須賠償1億美元（約31億台幣）。

Prime Sports的總經理福德（Gina Ford）表示他們將起訴威廉森團隊的原因是因為毀約，他們引用了許多聲明和資料，表示威廉森現在所屬的經紀公司CAA影響了威廉森的決定，導致原本威廉森與Prime Sports簽屬的合約最終無法進行。

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威廉森曾今年決定經紀公司前在四月與Prime Sports簽下一紙五年的合約，但他最終於五月決定加盟CAA後停止與Prime Sports的合作關係。

該行銷公司向《美聯社》提供的聲明中提到，公司非常努力的經營和提供各項服務，但現在威廉森曾承諾讓與他們合作，如今卻反悔決定加入另一間公司，所以他們決定選擇向威廉森和他的團隊提起法律訴訟，希望能求償一億美元。

而沃神（Adrian Wojnarowski）也曾對於威廉森的合約內容做出報導，對此他表示:「根據北卡羅萊納州的法律，威廉森的團隊認為他先前與Prime Sports之間的協議是非法的，第一點是Prime Sports並不是NBAPA（美國國家籃球球員工會）認證為合格的廠商，同時根據NCAA的規定，每個NCAA球員要簽下經紀合約前，合約內容都必須標示球員簽下經紀合約就會失去明年重回大學打球的資格，但這份合約並沒有標明這些內容，根據以上兩點，威廉森的團隊認為這份合約並不合法。

目前雙方的說法仍有很大的分歧，需要等待更進一步的談判才會有更明確的結果出爐，但對於狀元郎威廉森來說，這件事的發生無疑對他的職業生涯產生了一些陰影。

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