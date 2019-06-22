足球》桃園體育局長莊佳佳踢球樂 國小迷你聯賽炒熱航空城

迷你足球協會推廣大使許淑華。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「22縣市 全國主場」的國小迷你足球聯賽，本週六炒熱航空城，連跆拳道名將的桃園市體育局局長莊佳佳，都親自下場揮汗體驗踢球樂趣，頻呼好玩之餘她也說：「隔行如隔山，一樣是用腳踼，變化萬千的足球真不簡單！」

桃園當地足球風氣盛行，U6、U8等組別開放報名就被秒殺，比賽過程中小球員們展現超齡球技，令在場加油吶喊的家長們High翻天，眾人隨著賽事高潮起伏尖叫聲四起，場面相當熱鬧。前跆拳道金牌國手的莊佳佳，一早就在迷你足球協會推廣大使許淑華陪同下，齊赴同安國小體育館，並與桃園市體育發展基金會執行長張簡金玲、同安國小校長徐自弘組隊，共同感受奔跑在充氣球場人工草皮上的新鮮感與魅力。

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許淑華表示，政府逐漸重視幼兒足球發展，已著手規劃國小聯賽，配合各地小學校隊成立俱樂部聯賽，以豐富賽程吸引廠商投資贊助，進一步達成點線面、串連整合發展基層足球，同時納入教育部體育課教材，也計劃每年舉辦國際邀請賽，希望透過以賽代訓方式，讓小朋友懂得團隊合作、遵守紀律，培養健全人格發展，讓家長能放心小朋友去學習足球、喜愛足球。

國小迷你聯賽炒熱航空城。（迷你足球協會提供）

跆拳道名將的桃園市體育局局長莊佳佳，親自下場揮汗體驗踢球樂趣。（迷你足球協會提供）

小球員們展現超齡球技，令在場加油吶喊的家長們High翻天。（迷你足球協會提供）



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