足球》台灣企業甲級聯賽第二循環 賽前分析、直播網址看這裡

航源F.C.（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣企業甲級足球聯賽上週結束第一循環賽事，由北市大同、高市台電及台灣鋼鐵暫居積分榜上前三位。明第二循環即將開戰，《自由體育》也提供賽前搶先報導，幫助讀者瞭解賽事。

航源F.C. vs 台中 FUTURO：6/23（日） 16:00 台北田徑場

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兩隊上週同樣在新竹第二運動場激戰，最後以1：1握手言和，這週航源F.C.前往朝鮮參加亞協盃與425SC賽事，返國後立刻投入企甲聯賽，球員的體力與臨場用兵的調度將是重要課題。值得一提的是陣中高居射手榜二、三位的外援海地Benchy與南韓籍朱益成，與中華隊香港友誼賽進球功臣陳浩瑋的配合，實力仍不容小看，而對手台中FUTURO球員李茂、陳昭安、洪子貴個人能力沒有話說，賽季中磨合愈踢愈好，上週更靠李祥偉射門絕殺扳平比數，本週對決絕對值得期待。

賽事直播連結：https://youtu.be/uoDT-6vLJmY

台北紅獅 vs台灣體大：6/23（日） 19:00 台北田徑場

外籍兵團台北紅獅在開幕戰擊退銘傳大學後戰績一勝一和五敗，台灣體大一勝兩和四敗情況同樣並不樂觀，上週新竹交手雙方都想在對方身上取得積分，最後仍以0：0作收，本週移師台北且看誰能一掃連敗陰霾首先搶下第二勝。

賽事直播連結：https://youtu.be/j_Fs9TTpDzo

台灣鋼鐵 vs 北市大同：6/23（日） 16:00 高雄國家體育場

上週台灣鋼鐵雖靠潘昱廷的12碼率先拿到一分，但難擋大同鋒線的強大火力以1：7落敗，跌落至第三名。對手北市大同第一循環六勝一和積分榜第一位屹立不搖，陣中前鋒陳瑞杰在6月11日中華男足香港友誼賽先發上場表現驚豔，射手榜第一外援Marc及第三Ange Samuel攻擊砲火激烈，面對陣容完整的北市大同，台灣鋼鐵勢必要提升心理素質並彌補球員替補的劣勢才有機會扭轉局勢。

賽事直播連結：https://youtu.be/8VGRFeS25bk

高市台電 vs 銘傳大學：6/23（日） 19:00 高雄國家體育場

南霸天高市台電上週擊敗銘傳大學後拿到積分三分，以淨勝球優勢擠下台灣鋼鐵重回積分榜第二位，經驗豐富唯一全本土戰將的高市台電，在外援環伺的企甲聯賽中鶴立雞群，陣中陳毅維、林昌倫、柯昱廷都是中華男足固定班底，而今年重返賽季的對手銘傳大學面臨七連敗，大多為大學選手組成的銘傳大學，除了適應高強度的比賽節奏外，在體能的調度與進球機會的把握也須做足功課才有辦法改變局勢。

賽事直播連結：https://youtu.be/W52JbgnSAHE

附圖（一）積分榜（截至第一循環第七輪為止）

附圖（二）射手榜（截至第一循環第七輪為止）

第一循環第七輪賽事精華：

https://youtu.be/aohpv4Sm7l8

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