中職》漏踩本壘板 朱育賢就能締造完全打擊？

朱育賢單場雙響炮。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕Lamigo桃猿今天團隊打擊火力全開，全場狂掃15支安打，朱育賢單場轟雙響砲，最終就以12:7擊敗富邦悍將，豪取7連勝，點亮上半季封王魔術數字「M2」，最快下週二封王，賽後桃猿教頭洪一中顯得淡定，「等封王再講，再加油啦。」

此役朱育賢單場5支5，前3打席分別擊出二壘安打、一壘安打、二壘安打，帶有2分打點，6局下他轟陽春砲，7局下追加一發3分彈，單場灌進6分打點，獲選單場MVP，本季累積19轟暫居聯盟榜首。

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朱育賢單場雙響炮。（記者林正堃攝）

只差三壘安打就能達成完全打擊，朱育賢笑稱，賽後打擊教練曾豪駒開玩笑表示，第7局開轟漏踩本壘板就能形成三壘安打，締造完全打擊，「我聽了覺得滿好笑的。」

本季桃猿投手群平均每場掉5分，壓制力不算太好，朱育賢說，相較開轟，贏球比較重要，希望能多拿點分數掩護投手，剩下5場比賽要打，全隊朝一樣目標去努力。

王躍霖。（記者林正堃攝）

6局下林立轟陽春砲，近3戰狂敲4轟，本季累計8轟，朱育賢認為，林立是認真的選手，不管打得好不好，賽後都會再做加強，即使狀況不好，仍能靠守備和助攻幫助球隊。此役王溢正先發5.2局失1分拿下本季第7勝。

林立連三場比賽開轟。（記者林正堃攝）

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