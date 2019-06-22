網球》謝淑薇晉級伯明罕女雙決賽 預約本季第3冠

謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕7月溫布頓草地大滿貫暖身的英國伯明罕女網賽，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）火力全開，6：0、6：3強壓拉脫維亞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）／哈薩克佛絲科波耶娃（Galina Voskoboeva），第2種子「台捷聯軍」3連勝挺進決賽，週日將聯手問鼎本季第3冠。

小薇人馬開賽先聲奪人，接連3破強勢開局，只花20分鐘迅速横掃首盤，送給對手一個「甜甜圈」。拚出信心與士氣的謝／史，次盤雖一度遭遇對手頑抗，她們克服先遭破發0：2劣勢，前後排持續壓制「拉哈組合」，第6、8局接連回破反擊，從2：3倒趕4局滅火，直落2鎖定爭后門票，壓軸對手則為4強不戰而勝的第4種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）；因澳洲名將芭提（Ashleigh Barty）與德國戰友戈格絲（Julia Goerges）各自殺入單打決賽，乾脆放棄雙打4強。

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謝淑薇與史崔可娃合作多時，彼此交情與默契深厚，今年2月杜拜硬地、5月馬德里紅土等大賽都掄元。這對單、雙打兼顧的台捷最佳拍檔，本站無巧不巧還暫時「化友為敵」，單打16強狹路相逢，小薇惜敗給「最熟悉對手」後，史崔可娃也在4強止步，兩人專心再戰雙打，已預約草地金盃。

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