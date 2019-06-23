MLB》陳偉殷好投無失分 解決費城強打笑納第3中繼點

陳偉殷2.1局好投無失分，還解決掉費城強打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今日在對費城人之戰，球隊1分領先時，在第7局登板擔任中繼，他今投2.1局僅被敲3安無失分，防禦率也降至7.04。馬林魚最後以5：3贏球，陳偉殷也順利收下自己第3個中繼點。

馬林魚此役在3局上靠著萊多（JT Ridd）的陽春砲先馳得點，沒想到下個半局費城人哈波（Bryce Harper）、霍金斯（Rhys Hoskins）背靠背開轟幫助費城人將比數超前，5局下靠著2安和1次補逸再下一城。而馬林魚在7局上終於吹起反攻號角，安打攻勢串聯，單局灌進3分將比分你轉。

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而7局下1分領先的馬林魚換上陳偉殷接替投球，殷仔一上來就先用飛球解決金德利（Scott Kingery），再讓S.羅德里奎茲（Sean Rodríguez）敲出滾地球出局，最後再飆速K掉代打的納普（Andrew Knapp），漂亮用三上三下解決這個半局。

第8局馬林魚攻勢再起，連敲3安再添保險分，下個半局陳偉殷續投，雖然一上來就被赫南德茲（Cesar Hernandez）敲出安打上壘，不過殷仔臨危不亂，面對今天開轟的哈波，沉穩讓他擊出雙殺打，解決對手強打，接下來霍金斯雖然選到保送，不過殷仔隨後只用2球就解決掉下棒打者布魯斯（Jay Bruce），化解危機。

哈波面對陳偉殷擊出雙殺打出局。（美聯社）

而9局下仍是由陳偉殷繼續在投手丘上，很快就用滾地球抓下第一個出局數，不過再連續被謝古拉（Jean Segura）、金德利敲安後，就退場休息，接替登板的奎哈達（Jose Quijada）順利解決最後兩個出局數，最終馬林魚就以5：3擊敗對手費城人。

總計陳偉殷今用37顆球，有23顆好球，被敲3安、送出1次三振還有1次保送，最快球速達93.3英哩（約151公里），2.1局無失分，防禦率降至7.04，也收下個人本季第3個中繼點。

陳偉殷今中繼表現出色。（今日美國）

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