MLB》普侯斯溫馨回娘家 客場開轟仍獲全場致敬（影音）

〔體育中心／綜合報導〕普侯斯（Albert Pujols）相隔8年重返紅雀主場，今天以客場球員之姿敲出全壘打，仍獲全場球迷起立鼓掌致敬，老隊友莫里納（Yadier Molina）同場達成先發蹲捕里程碑，終場紅雀以4：2贏球。

普侯斯在紅雀效力11季拿過2冠，後來改披天使球衣，昨天是相隔8年首度回到紅雀主場出賽，每一次站上打擊區都受到場邊熱烈歡迎，今天進行系列賽第2戰，普侯斯出場的每一個打席，也都獲得全場歡呼與掌聲。

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7局上再度站進打擊區，普侯斯擊出本季第13轟，用全壘打向老東家獻上遙遠祝福，儘管普侯斯這次是以客場球員的身分開轟，紅雀球迷依舊毫無保留，全場起立鼓掌向普侯斯致敬，普侯斯隨後也從休息室走回場上，脫帽答謝滿場球迷。

普侯斯每一打席都獲全場歡呼。（USA TODAY Sports）

普侯斯擊出陽春全壘打。（美聯社）

普侯斯回到場上答謝球迷。（美聯社）

被敲全壘打的紅雀投手哈德森（Dakota Hudson），在投手丘上等到普侯斯回應球迷後，才開始面對下一人次，此役他先發7局，僅因普侯斯的陽春砲丟掉1分，助紅雀以4：2擊敗連兩場熄火的天使，連8場投出優質先發。

紅雀名捕莫里納今天也達成生涯里程碑，生涯第1833場先發蹲捕，躍居大聯盟史上第6名，此役第4局結束後，累積蹲捕15899局，在大聯盟生涯排行榜升到第9。莫里那職涯16年至今，已為紅雀蹲捕1931場比賽，是球員為單一球隊蹲捕的聯盟紀錄。

莫里納先發蹲捕1833場，躍居史上第六。（取自MLB）

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