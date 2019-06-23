MLB》克隆、羅沙里歐關鍵時刻不手軟 雙城延長賽氣走皇家

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達雙城今天作客堪薩斯皇家，進行雙方四連戰的第三場比賽，雙城靠著克隆（C.J. Cron）和羅沙里歐（Eddie Rosario）在延長賽的關鍵安打，最終就以5：3險勝皇家。

羅沙里歐10局敲安。（法新社）

此役雙城在2局上率先展開攻勢，沙諾（Miguel Sano）在2出局後敲出一發中外野陽春砲幫助球隊先馳得點，比賽來到第八局凱弗（Jake Cave）、克隆相繼轟出陽春砲，雙城取得3：0領先。

請繼續往下閱讀...

克隆8局開轟。（今日美國）

落後3分的皇家在8局下展開反攻，首棒打者Humberto Arteaga率先靠著安打上壘，蓋拉格（Cam Gallagher）獲得保送，戈登（Alex Gordon）敲出二壘安打攻下1分，隨後索勒（Jorge Soler）遭到觸身保送，多齊爾（Hunter Dozier）在2出局滿壘情況下敲安，打回2分追平比數。

多齊爾安打將比分追平。（今日美國）

9局打完雙方3：3平手進入延長賽，10局上雙城首棒打者阿拉耶茲（Luis Arraez）敲安上壘，凱弗遭到觸身保送，克隆在得點圈有人時敲出安打，打回超前分，隨後羅沙里歐再補上一支二壘安打多添1分，最終雙城就以5：3獲勝。

雙城奪勝開心慶祝。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法