MLB》大聯盟認證「萬磁王」 他系列賽狂挨6記觸身球（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕紅人作客釀酒人系列賽，野手狄崔奇（Derek Dietrich）淪為「萬磁王」，系列賽已經累積6次觸身球，寫下聯盟空前紀錄。

此次客場四連戰，狄崔奇首戰挨了3次觸身球，次役續挨2顆，今天第3戰5局上，一顆內角近身高球再度找上狄崔奇，打在手肘的護具上，形成系列賽第6顆觸身球，寫下大聯盟紀錄。

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當下並無大動作閃球的狄崔奇，遭到場邊球迷報以噓聲，隨後他脫下手肘護具，往一壘慢跑時還用手指天，示意這是系列賽挨的第6顆觸身球，釀酒人總教練也抗議，狄崔奇刻意前傾身體去靠近球。

狄崔奇系列賽挨6記觸身球寫紀錄。（美聯社）

狄崔奇表示，他對觸身球並不陌生，雖然這次系列賽挨球吻的次數稍微比往常多，但他不認為有任何一顆是投手要故意砸他，對於今天破紀錄的第6顆觸身球，狄崔奇認為那是一顆沒投好的變速球、往他身上來，當時打擊區有陰影，讓他看不太到球。

對於對方總教練質疑他故意用身體去找球，狄崔奇說：「我總是努力待在場上，在打擊區努力作出最好的揮棒，我想這只是其中之一，就像你一週可以擊出5、6支全壘打，你也可能一週挨5、6次觸身球。」

狄崔奇認為挨觸身球很正常。（法新社）

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