MLB》好消息！紅襪「老爹」脫離險境 今離開加護病房

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲日前遭到槍擊,所幸他復原良好今已離開加護病房。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)日前在夜店遭不名人士槍擊,子彈從背部穿過下腹部,一度傳出狀況危急,緊急送醫接受手術後已經脫離險境,經過2個多禮拜休養今,病情已經逐漸好轉,今天也終於轉出加護病房。



歐提茲的妻子蒂芬妮(Tiffany Ortiz)今透過紅襪發布聲明表示,歐提茲已經轉出麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)的加護病房,也指出老爹在兩位醫生合力照顧下,恢復狀況相當良好。

The #RedSox today issued the following statement on behalf of Tiffany Ortiz: pic.twitter.com/VJfNBdD17H