MLB》好消息！紅襪「老爹」脫離險境 今離開加護病房

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲日前遭到槍擊，所幸他復原良好今已離開加護病房。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）日前在夜店遭不名人士槍擊，子彈從背部穿過下腹部，一度傳出狀況危急，緊急送醫接受手術後已經脫離險境，經過2個多禮拜休養今，病情已經逐漸好轉，今天也終於轉出加護病房。



歐提茲的妻子蒂芬妮（Tiffany Ortiz）今透過紅襪發布聲明表示，歐提茲已經轉出麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）的加護病房，也指出老爹在兩位醫生合力照顧下，恢復狀況相當良好。

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The #RedSox today issued the following statement on behalf of Tiffany Ortiz: pic.twitter.com/VJfNBdD17H — Boston Red Sox （@RedSox） June 22, 2019

43歲的歐提茲在台灣時間10日於多國首都聖多明哥一處餐廳酒吧戶外座位，遭到歹徒近距離槍擊下背部，歐提茲搭乘紅襪球團派出的醫療專機返回波士頓治療。

而調查過程中一度傳出，老爹是因為與毒梟老婆有染才遭槍擊，不過日前多明尼加司法部長羅德里奎茲召開記者會駁斥傳言，表示槍手槍擊目標其實並非歐提茲，而是坐在同一桌的商人費南德茲（Sixto David Fernandez），可能是因為兩人穿著太像，才會遭到誤射。

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