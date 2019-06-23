MLB》洋基連25戰開轟平紀錄 史坦頓雙安率隊八連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客太空人系列賽第3戰，厄謝拉（Gio Urshela）率先炸裂，洋基連25場開轟追平記錄，史坦頓（Giancarlo Stanton）關鍵雙安貢獻4打點，助洋基以7：5力退太空人，衝出八連勝。

此役前4局雙方0：0僵持，5局下厄謝拉掃出右外野兩分砲，助洋基先馳得點，團隊連25場開轟追平隊史紀錄，距離聯盟紀錄只差2場，但太空人迅速反擊，6局上換瑞迪克（Josh Reddick）開轟扳平，突破田中將大前5局封鎖。

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厄謝拉炸裂，延續洋基連25場開轟紀錄。（USA TODAY Sports）

6局下太空人換投，史坦頓掃出三壘方向強勁滾地球，形成穿越安打，帶有2分打點，洋基4：2領先，但攻守交換後，太空人大物艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出中右外野三分砲，洋基陷入4：5落後，田中將大此役主投6局僅1K，挨8安責失2分達標優質先發。

7局下洋基攻勢再起，羅邁（Austin Romine）擊出陽春砲扳平比數，史坦頓再度擊出三壘方向穿越安打，形成2分打點超前安，洋基7：5領先至比賽結束，衝出八連勝高潮，明天將與太空人進行四連戰最後一次交手。

史坦頓擊出2支超前安，包辦勝利打點。（USA TODAY Sports）

田中將大6局優質先發，此役無關勝敗。（法新社）

洋基衝出八連勝，領先分區第二的光芒5.5場勝差。（USA TODAY Sports）

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