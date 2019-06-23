女足世界盃》勢如破竹！德國連8屆殺進八強

德國女足以3：0大勝奈及利亞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早的結束的2019女足世界盃（2019 FIFA Women's World Cup）16強淘汰賽首場比賽中，德國女足以3：0擊潰奈及利亞，成功晉級八強淘汰賽，這也是德國隊在世界盃連續8次成功晉級八強。

綜合外媒報導，德國女足目前在世界排名位列第二（僅次於美國），在2003年和2007年的世界盃奪冠，在歷屆奧運共奪得一金三銅。

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自1991年開始的女足世界盃，德國隊每次都能進入八強，他們也是目前唯一達成此目標的女足隊伍。

其中令人矚目的焦點便是德國嬌娃波普（Alexandra Popp），這已是她第100次為國家隊出戰。波普表示，她的首射為隊伍注入的強心劑，在中場休息後才能在比賽佔上風。

德國女足總教頭瑪媞娜（Martina Voss-Tecklenburg）。（資料照，歐新社）

德國隊總教練瑪媞娜（Martina Voss-Tecklenburg）表示，隊伍能進入8強是件樂事，與奈及利亞的比賽很艱苦，「但我們處理的很好」。

德國將在當地時間29日與瑞典或加拿大進行8強淘汰賽，瑞典與加拿大的比賽將在24日開踢。

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