MLB》道奇連2天扛再見轟 柳賢振先發寫鬼神紀錄 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場鏖戰洛磯，維杜戈（Alex Verdugo）11局下扛出再見陽春砲，與隊友貝堤（Matt Beaty）成為大聯盟首對、背靠背敲再見轟的菜鳥拍檔，柳賢振先發雖無緣勝投，但開季15戰防禦率僅1.27，躍居大聯盟生涯排行榜第四。

貝堤昨在9局下2出局炸裂，擊出再見兩分全壘打，今天換維杜戈當英雄，11局下棒打洛磯後援提諾可（Jesus Tinoco），扛出中外野再見陽春砲，兩人成為大聯盟史上首對背靠背敲再見轟的菜鳥拍檔，這也是道奇隊史相隔20年，再度出現連2天敲再見轟。

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維杜戈11局下擊出再見陽春彈。（法新社）

道奇連2天扛再見轟，隊史相隔20年再現。（美聯社）

昨敲再見轟的貝堤，今天延續手感打回道奇第1分，維杜戈也火力滿檔，正規賽9局打完已經完成猛打賞，包括一發陽春砲和一支二壘打，落後一分的道奇，靠著貝堤8局下的追平安續命，逼出延長賽，11局下換維杜戈一棒擊沉，扛出右外野陽春砲向洛磯說再見，單場猛敲4安含再見轟。

道奇今由韓投柳賢振先發，三度叩關本季個人第10勝，他用107球投完6局，挨6安丟3分僅1責失，送出5次三振和1次保送，最終無關勝敗，但開季15場先發至今防禦率僅1.27，在大聯盟排行榜排名第4、近50年最佳。

柳賢振開季15戰防禦率僅1.27。（美聯社）

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