NBA》受重傷是因為被球隊誤導？ 美媒曝KD超不爽勇士

為了證明自己，杜蘭特負傷硬上，卻付出了巨大的代價，恐怕導致他與勇士關係破裂。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因阿基里斯腱斷裂，下季被預估可能整季報銷，雖然昨傳出東家勇士仍願意以頂薪留下他，也在跟他討論「先簽後換」的可能性，不過今有美媒爆料，KD其實對勇士非常不滿，認為自己會重受傷全是因為被球隊誤導。

杜蘭特季後賽次輪對火箭第5戰時拉傷右小腿，休息1個月，並在隊醫開綠燈情況下，第5戰時提前復出，卻造成更嚴重的傷勢，然而今夏杜蘭特原將投入自由市場，卻遭逢嚴重傷勢，對即將滿31歲的他來說，無疑是一大衝擊，也引起外界對勇士球團的抨擊。

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而雖然勇士日前傳出仍會與杜蘭特先簽5年頂薪合約，也有多支球隊仍在覬覦這位2屆總冠軍賽MVP，不過《Bleacher Report》記者Ric Bucher卻透露，杜蘭特非常不滿意勇士從老闆到管理高層，都沒人擔心他負傷上場，讓他硬拚出征結果卻重傷報銷。

「我聽說杜蘭特對他受傷的事很不滿，他認為自己被勇士誤導了，讓他作出復出的決定。」 Bucher說道。

Bucher也指出，沒有人知道到底發生了什麼事，勇士究竟怎麼告訴KD，他又怎麼做出要復出的決定，唯一能確定的，就是不管事杜蘭特還是勇士，雙方都不想承擔責任。

「然而現在，這個問題（受傷）徹底打亂了杜蘭特未來的計畫，他不可能對勇士毫無怨言。」 Bucher說道。

勇士昨被爆打算與杜蘭特先簽5年合約，再找其他隊伍換取更多戰力。（資料照，歐新社）

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