足球》還要幹大事！托雷斯：退役後仍想為球隊付出

「西班牙金童」托雷斯（Fernando Torres）今日在東京召開退役記者會。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前西班牙國腳、「足球金童」托雷斯（Fernando Torres）周五（21）在推特表示將退役，引發國際足壇軒然大波。今日稍早他在東京召開了退休記者會，表示「還想幹大事」。

綜合日媒報導，托雷斯目前在日足聯賽鳥栖砂岩隊（サガン鳥栖）服務，對於日本的足球聯賽，他表示「日本的足球令人興奮。它給球員和球迷一個激勵人心場域」。

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托雷斯回顧了自己過去18年以來的足球生涯，他曾在西甲馬德里競技、英超利物浦和切爾西、義甲米蘭和西班牙國家隊服務。並說到最令他印象深刻的隊友，是曾同在利物浦效力的傳奇球星傑拉德（Steven Gerrard）。

至於未來退出職涯的決定，托雷斯在記者會中說到，他並不想離開球隊，日後會以顧問的方式留在聯盟，「我想對日本的足球產業做出貢獻，將日本足球推廣到全世界」。

托雷斯表示，若做為顧問，首先必須要改革組織，特別是青少年球員的發展。但一切尚在商議，他表示或許最後會回到馬德里也說不定。

托雷斯（Fernando Torres）。（資料照，法新社）

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