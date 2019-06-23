日職 Live》陽岱鋼目送球進壘遭三振 軟銀4：1巨人

第六局

6局上，巨人野上亮磨登板長中繼，連續製造外野飛球出局，讓軟銀三上三下。

6局下，軟銀先發和田毅退場，左投嘉弥真新登板，解決丸佳浩後退場，由右投椎野新接替。岡本和真揮空遭三振，大城卓三擊出二壘安打，2出局二壘有人輪到陽岱鋼。



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第五局

5局上，軟銀戴斯潘敲出車布邊二壘安打，西亞爾接著打穿投手防線，軟銀1出局攻占一三壘，大竹寬讓松田宣浩擊成雙殺打，化解失分危機。

5局下，炭谷銀仁朗率先敲安，維亞努威被高球吊中揮空三振，亀井善行外野飛球遭接殺，坂本勇人選掉3顆低球，出棒擊成三壘滾地球遭刺殺，巨人無功而返。

第四局

4局上，巨人更換投手，由大竹寬接手，解決軟銀中心棒次無失分。

4局下，巨人四棒岡本和真擊出中外野陽春全壘打，巨人追成1：4，陽岱鋼與和田毅纏鬥至滿球數，放掉一顆外角低球，被主審拉掉遭三振。

第三局

3局上，1出局後軟銀洋將西亞爾雖然敲安上壘，但在巨人中繼大江竜聖的壓制下，接下來兩名打者都敲出中外野飛球遭接殺出局。

不過下個半局，巨人打線也是靜悄悄，僅坂本勇人選到四壞保送上壘，仍以4分落後軟銀。

第二局

巨人仍由菅野智之續投，不料他一上來又四壞保送第9棒的投手和田毅，巨人監督也決定更換投手，改由大江竜聖接替投球工作，而他一上來就連續利用滾地球解決兩名打者，再讓内川聖一敲出右外野飛球，幫助火腿止血。

2局下，2出局後，陽岱鋼首次上來打擊就大展選球眼，選到四壞球保送上壘，隨後靠著若林晃弘的安打，積極跑上三壘，不過下棒捕手炭谷銀仁朗卻敲出滾地球出局，讓巨人軍留下一、三壘殘壘，無功而返，仍以0：4落後。

第一局

比賽剛開打，巨人先發菅野智之就遇上亂流，軟銀開路先鋒福田秀平首局首打席就開轟，陽春砲助軟銀先馳得點，接下來又四壞保送上林誠知，好不容易用滾地球搶下第一個出局數，但卻又保送洋砲戴斯潘，接著又被洋將西亞爾、松田宣浩連續敲出安打，再掉2分，不過軟銀甲斐拓也犧牲打再下一城，開賽就吃下4分大局。



下個半局巨人打線靜悄悄，慘遭三上三下，以0：4落後軟銀。

賽前報導

睽違10天後，台灣好手陽岱鋼終於盼到先發機會！在關鍵的跨聯盟交流戰首位攻防戰，陽岱鋼重返先發陣容，將在今日讀賣巨人與福岡軟銀鷹之戰擔任先發右外野手、打第6棒。

先發名單

軟銀

1（二）福田秀平

2（中）上林誠知

3（一）内川聖一

4（左）戴斯潘（Alfredo Despaigne）

5（右）西亞爾（Yurisbel Gracial）

6（三）松田宣浩

7（捕）甲斐拓也

8（游）高田知季

9（投）和田毅



投手 和田毅

巨人

1（左）亀井善行

2（游）坂本勇人

3（中）丸佳浩

4（三）岡本和真

5（一）大城卓三

6（右）陽岱鋼

7（二）若林晃弘

8（捕）炭谷銀仁朗

9（投）菅野智之

投手 菅野智之

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