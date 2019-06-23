日職》終於不冰了！睽違10日陽岱鋼重返先發陣容

陽岱鋼今終於回到先發陣容。（資料照，取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕睽違10天後，台灣好手陽岱鋼終於盼到先發機會！在關鍵的跨聯盟交流戰首位攻防戰，陽岱鋼重返先發陣容，將在今日讀賣巨人與福岡軟銀鷹之戰擔任先發右外野手、打第6棒。

陽岱鋼近兩年先發機會銳減，幾乎都是以替補身分出賽，本月19號對戰歐力士雖然代打建功，在8局下敲出致勝二壘安打，幫助球隊贏球，賽後還獲選為單場MVP。不過本週巨人軍的5場比賽，陽岱鋼都沒能獲得先發上場機會，有3次都是在比賽後半段上場，近兩戰甚至直接被冰在板凳上。

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巨人、軟銀今天將進行3連戰最後一戰，巨人推出王牌菅野智之，而軟銀則派老將左投和田毅。巨人隊若今天再贏球，就能奪得今年跨聯盟交流賽龍頭寶座；巨人軍曾在2014年獲得跨聯盟交流賽優勝。

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