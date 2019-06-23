NBA》曾7度獲獎！ESPY最佳NBA球員入圍者未見詹皇

「最佳NBA球員」候選人名單今公布，卻未見7度獲獎的詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕ESPY「最佳NBA球員」候選人名單日前公布，入圍的有火箭哈登、勇士杜蘭特、公鹿「字母哥」亞德托昆波以及雷霆喬治，但卻未見7度獲獎的詹姆斯。

ESPY自1993年創辦以來，詹姆斯（LeBron James）7度獲獎，為史上排名第1，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）則拿過4次，排名第2；排名第3的是布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）及歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），都曾2度獲獎。

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今年入選的球員當中，僅有勇士杜蘭特曾在2014年時獲獎，而他在本季例行賽繳出場均26分、6.4籃板、5.9助攻，雖然勇士沒完成3連霸，但他在總冠軍戰帶傷奮戰的精神仍獲得球迷好評。哈登、喬治和亞德托昆波都是今年NBA年度MVP的入圍者，3人剛好也是本季聯盟例行賽得分榜的前3名。

至於詹姆斯沒能入選，外界評估應是湖人本季沒能打進季後賽，且他個人也因傷缺席多場比賽。ESPY頒獎典禮將在美國時間7月10日舉行。

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