田徑》移訓備戰利器 田協和日本大崎町簽賽前集訓協定書

備戰東京奧運，田協和日本大崎町簽賽前集訓協定書。（田協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2020東京奧運倒數計時，為了讓台灣田徑選手有更好的訓練環境，中華田徑協會和日本鹿兒島大崎町簽訂賽前集訓協定書，未來將安排我國代表隊前往移地訓練。

田協秘書長王景成昨天和鹿兒島大崎町町長東靖弘、鹿屋體大教授川西正志、鹿屋體大體育處總監代表木正悟簽約，王景成相當滿意大崎町的訓練環境，未來將積極安排代表隊前來移地訓練，也希望藉此建立台日的友好關係，成為長久合作夥伴。

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目前已經取得東京奧運參賽門票的田徑選手為標槍好手鄭兆村，他在5月的國際田徑鑽石聯賽上海站丟出87公尺12，達到85公尺奧運參賽門檻，取得明年東京奧運門票；另外「跨欄王子」陳奎儒上個月在台灣國際田徑公開賽，跑出13秒34，第6次改寫全國紀錄摘金，距離東奧參賽門檻13秒32只差0.02秒，相當有機會摘下門票。

大崎町有一座室內田徑場、室外田徑場、投擲場，特別標槍場地有100公尺的長度，還有其他的投擲項目個別的場地。這座田徑訓練中心是日本田徑協會指定國家代表隊訓練場地，非常適合移地訓練的場館基地。

備戰東京奧運，田協和日本大崎町簽賽前集訓協定書。（田協提供）

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