網球》傳奇費爸寶刀未老 今晚問鼎哈雷草地第10冠

費爸寶刀未老，今晚問鼎哈雷草地第10冠。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國哈雷草地男網賽，「九冠王」費德爾（Roger Federer）歷經連兩場3盤苦戰後，4強戰找回狀態速戰速決，只花63分鐘就挾兩個6：3輕取法國後生晚輩赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），台灣時間今晚約8時，不老費爸將與比利時葛芬（David Goffin）爭奪金盃。

37歲的費爸次輪、8強都拚滿3盤才險勝「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）、西班牙第7種子阿古特（Roberto Bautista Agut）， 準決賽面對28歲的赫伯特強力壓制，直落2輕鬆出線，離賽史第十冠也只差最後一步。費爸去年決賽不敵克羅埃西亞克里奇（Borna Coric），但這位衛冕者8強只撐1盤就傷退，保送視費爸為偶像的赫伯特晉級。

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過去費爸與葛芬交手8次，取得7勝1敗戰績， 被各界看好順勢攻頂，「去年在這裡輸球，我不知道能否重返決賽，很開心擁有再次贏得冠軍的機會，畢竟10冠一定很特別。」28歲的葛芬則回應：「對上羅傑（費德爾），臨場感受肯定大不同，你得拚出最佳的狀態，全力以赴才有勝算。」

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